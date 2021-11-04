Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ittiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca 30 düzensiz göçmen Türk kara sularına geri itildi. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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