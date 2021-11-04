Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 2 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı
[Fotoğraf: AA]
Başkentte "Hamsi Festivali" düzenlendi. Festivale giden vatandaşlara ücretsiz olarak 2 ton hamsi dağıtıldı. Festival 7 Kasım'a kadar sürecek.
Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında hamsi yeme yarışması yapıldı.
Yarışmada en kısa sürede bir porsiyon hamsi yiyen 19 yaşındaki Toprak Bayrak birinci oldu. Bayrak'a sürmene bıçağı hediye edildi.
[Fotoğraf: AA]
Festival alanına gelenlere tava ve ızgarada pişirilen 2 ton hamsi ücretsiz ikram edildi.
Hamsi Festivali, 7 Kasım'a kadar devam edecek.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara
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