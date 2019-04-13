Türkiye
Rögar kapağına düşen yıldırım, yayayı metrelerce havaya uçurdu
13 Nisan 2019 Cumartesi 17:17 - Son Güncelleme 13 Nisan 2019 Cumartesi 17:18
Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi’nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayın yaşandığı an kameralara yansıdı.
Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında üzerine yıldırım düşen rögar kapağının patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Sokağın kalabalık olmaması ise olası bir felaketi önledi.
Olayın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuna ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
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