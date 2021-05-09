Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'deki yayla evlerinin yakıldığı iddiasına soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde 6 yayla evinin yakıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı.
Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden Sinan T. ve Tacettin T., Ardeşen ilçesine bağlı Eskiarmutlu, Bayırcık ile Fındıklı ilçesine bağlı Arıcılar ve Gürsu köylerinin kullandığı Küçükyayla mevkiindeki kendilerine ait 6 yayla evinin yakıldığını ihbar etti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.
Öte yandan bazı kişiler arasında, yaylanın kullanımından kaynaklı husumet olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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