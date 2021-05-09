Fındıklı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden Sinan T. ve Tacettin T., Ardeşen ilçesine bağlı Eskiarmutlu, Bayırcık ile Fındıklı ilçesine bağlı Arıcılar ve Gürsu köylerinin kullandığı Küçükyayla mevkiindeki kendilerine ait 6 yayla evinin yakıldığını ihbar etti.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bazı kişiler arasında, yaylanın kullanımından kaynaklı husumet olduğu öğrenildi.