İstanbul Fatih'te bulunan Yedikule Hayvan Barınağı’nın kurucusu Meral Olcay'ın uzun zamandır hayvan hakları ile ilgili paylaşım yaptığı sosyal medya hesabı çalındı.

Dolandırıcılar çaldıkları hesaptan onlarca kişiden para topladı.

Olcay hesabının nasıl ele geçirildiğini şöyle anlattı:

“10 senelik sosyal medya hesabımdan ‘Telif hakları ihlali yaptınız. Eğer bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız verilen linke tıklayın, yoksa hesabınız kapanacak’ diye uyarı geldi. Ben de endişe içerisinde itiraz etmek amacıyla linke tıkladım ve anında mail adresim, telefon numaram, bütün hesabım çalındı.”

Bahis ile kandırdılar

Çete, hesaptan bahis siteleriyle ilgili paylaşım yaparak insanları kısa sürede para kazanabileceklerine ikna etti.

Olcay'ın ağzından mesaj atan çete üyeleri, banka hesap numarası vererek bahis oynadıklarını ve para gönderilmesi karşılığında misliyle geri ödeyeceklerini söyledi.

Ancak vadedilen paralar geri ödenmedi ve hayvanseverler dolandırıldıklarını anladı. Birçok kişi olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Çete üyelerini arama çalışmaları sürüyor.