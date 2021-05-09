İstanbul'da deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik ve koku çevre sakinlerini rahatsız ederken, dalgıçların faaliyetleri ve su altı avcılığı da durumdan olumsuz etkilenmeye başladı.

Profesyonel salyangoz avcılığı yapan Volkan Yelkenkaya, bu olayın kendilerini çok kötü etkilediğini, dalgıçların suyun dibinde görüş sağlayamadığını söyledi.

Yelkenkaya, "Avcılığımız yüzde 60-70 oranında düştü. Ben daha çok tekne üzerinde olduğumdan, dalgıç arkadaşlarımız bu durumun deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Acil çözüm bulunmalı"

Profesyonel dalgıç Hakan Kara ise liman ve denizin yüzeyinde görülen salyaların, deniz tabanında 10-15 kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

Deniz salyasının orta suda parça parça olduğuna dikkat çeken Kara, "Zemin tamamen salyaya bürünmüş. Deniz atları, yengeçler, küçük balıklar, kum üzerinde yaşayan canlıların solungaçları tıkandığı için ölüyorlar. Buna acil çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

"Bu sene her senekinden fazla"

Gemi personeli Burak Yenilmez de Bostancı İskelesi'ndeki görüntünün rahatsız edici olduğunu, bu durumun giderilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Yenilmez, bunun her sene olduğunu anlatarak, "Bu sene biraz fazla olmuş. Fazla olduğu için buna bir önlem almaları lazım. Temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Görüntü kötü. Herkes de soruyor. Yolcular, vatandaşlar, sürekli bilgi almak istiyorlar bizden" değerlendirmesini yaptı.

[Fotoğraf: AA]

"15 senedir böyle bir durumla karşılaşmadım"

Yolculardan Sait Sancak, durumun Marmara Denizi'ndeki bir doğa olayı olduğunu, belediyeden bunu temizlemesini istediklerini söyledi.

"15 senedir Büyükada ve Heybeliada'ya gider gelirim, böyle bir durumla karşılaşmadım. Yani 15 senedir doğa bunu hiç üretmiyor muydu? Şimdiye kadar belediyenin bunu temizleyecek ekipmanı, malzemesi yok mu ki bu rezilliği biz görmek, koklamak zorundayız? Kesinlikle pis bir durum. Belediyenin buna bir müdahale etmesi lazım."

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), müsilajın alglerin aşırı üremesi sonucu gerçekleşen mevsimsel bir biyolojik süreç olduğunu açıkladı.

Marmara Denizi gibi kapalı yerlerde müsilajın daha kolay meydana gelebildiği aktarılan açıklamada, "Akıntı sistemleri, sıcaklık, tuz oranı gibi birçok ayrı koşul deniz salyası oluşumunda etkili olabilmektedir. Müsilaj olayı çok uzun sürmeyecek bir doğa olayı olup, en fazla 1-2 ay içerisinde deniz suyunun tamamen ısınması ve mevsim sıcaklığının normal değerlere ulaşması ile ortadan kalkabilecek bir süreçtir" denildi.

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakasından numuneler alındığı duyurularak, "Çıkan raporda, numunelerin içeriğinde hidrokarbon türevli atık olmadığı görülmekle birlikte yaşanan bu sürecin herhangi bir kirlilik olmadığı anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.