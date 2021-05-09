Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden sonra etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun doğusunda, yarın sabah saatlerinde ise diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

