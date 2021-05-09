Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 13:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozuk tavuk eti zehirledi: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul Başakşehir'de tavuk etini 15 gün sonra buzluktan çıkarıp keşkek yaparak yedikleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
15 gün önce kullandığı tavuk etini tekrar buzluktan çıkararak keşkek yaptığı belirtilen Nurcan Görgülü, annesi Günay Görgülü ve halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı.
Günay Görgülü ve Gülsen Seçim, yemekten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan iki akraba kurtarılamadı. Kesin ölüm sebebi, Adli Tıp incelenmesinin ardından belli olacak.
Aynı yemekten yiyen Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
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