Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
112 yaşındaki Mehmet dede 102 yıldır oruç tutuyor
Ordulu Mehmet Niyazi Metin, 112 yaşında asırlık bir çınar. Tarihe tanıklık eden Mehmet dedenin 12 çocuğu ve 126 torunu var. Zamanının çoğunu ibadetle geçiren koca çınar, 102 yıldır da orucunu hiç aksatmadan tutuyor.
Mehmet Niyazi Metin, 1909 doğumlu. Yani tam 112 yaşında. Bir asrı geçen ömründe 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
Yaşlı çınar, Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Köyü'nde yaşıyor. Mehmet dede, ömrünü hep köyünde sağlıklı beslenerek geçirdi, ciddi bir hastalıkla karşılaşmadı. 102 yıldan beri de oruç tutmayı hiç aksatmadı. İlerleyen yaşına rağmen oruç tutmaya devam ediyor.
12 çocuğu, 126 torunu var
10 yaşından bu yana orucunu tuttuğunu söyleyen Mehmet Niyazi Metin’in 12 çocuğu var. 126 da torunu olan asırlık çınar, torunlarının torunlarını gördü.
Metin, sadece ramazan ayını değil recep ve şaban aylarını da oruçlu geçiriyor.
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