Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 12:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gömbe Yaylası’ndan mayıs manzaraları
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası bugünlerde doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Yaylada bulunan Akdağ'ın zirvesinde, mayıs ayında hala kar var. Zirvede eriyen kar suyu, dereleri coşturuyor.
Bir tarafta eriyen kar sularıyla şırıl şırıl akan dereler, diğer tarafta yaylada otlayan koyun sürüleri... Batı Toroslar bugünlerde muhteşem görüntüsüyle büyülüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nda bulunan Akdağ'ın zirvesinde hala kar manzaraları görmek mümkün.
Eriyen kar dereleri coşturuyor
Batı Torosların zirvesinden eriyen kar, dereleri coşturuyor. Akarsularda irili ufaklı şelaleler oluşuyor. Bölgeyi ziyaret edenler, evlerine kar götürmeyi de ihmal etmiyor.
Gömbe Yaylası, yaz aylarında stres atmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.
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