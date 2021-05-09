Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Ramazan Bayramı'na yetişmesi için geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı.
Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kömbe, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek akrabalara gönderilmek için hazırlanıyor.
Kadınlar, evlerinin avlusunda şarkı ve türküler eşliğinde kömbeleri yapıyor.
Marifetli elleriyle hazırlıyorlar
Ferah Kıllıoğlu, her bayram bu geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.
Bu yıl koronavirüs nedeniyle ziyaretlerine kimsenin gelmeyeceğini ifade eden Kıllıoğlu, "Hazırladığımız bayram kömbelerini uzaktaki akrabalarımıza göndereceğiz" dedi.
Etiketler: Ramazan Bayramı
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