İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Silivri'de belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 kilo 200 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 5 ruhsatsız silah, 3 tüfek, 6 fişek ile çek defteri ve 380 lira bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri emniyette serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.