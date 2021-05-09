Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Silivri'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA - Arşiv]
İstanbul Silivri'de uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra çok sayıda silah da ele geçirildi.
İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Silivri'de belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 kilo 200 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 5 ruhsatsız silah, 3 tüfek, 6 fişek ile çek defteri ve 380 lira bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri emniyette serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:22
- 10:21
- 10:17
- 10:12
- 10:02
Sıradaki Haber
Manyas Kuş Cenneti’nde kuluçka heyecanı yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz