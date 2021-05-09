Yozgat’ta şiddetli fırtına 6 ayrı apartmanın çatısını uçurdu, 25'e yakın araçta da hasar oluştu.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası etkili olan fırtına, Akdağmadeni'nde 4, Sorgun'da 1, Sarıkaya'da 1 apartmanın çatısını uçurdu.

Yozgat ve Sivas’ta etkili olan fırtına nedeniyle birçok apartmanın çatısı uçtu. Bölgedeki son durumu @trthaber ekipleri görüntüledi.https://t.co/MEBOrk1AFK pic.twitter.com/EIvkyPRDR8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021

Sivas’ta ise iftar sonrası 15 dakika süren fırtınada birçok evin çatısı uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatıların altında kalarak zarar gördü. Bazı mahallelerde elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik kesildi.

Bir binanın çatısından düşen taş parçalarının altında kalan otomobilde de maddi hasar oluştu. Bazı iş yerleri zarar gördü.