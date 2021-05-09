614 gündür evlat nöbetinde olan Diyarbakır anneleri bu seneki Anneler Günü'ne de buruk girdi.

Evlatlarının yolunu gözleyen acılı anneler hediye olarak çocuklarına kavuşmak istedi.

Diyarbakır anneleri, kısıtlamadan dolayı terör örgütünün kaçırdığı çocukları için kaldıkları otelde bir araya geldi.

Anneler, bu özel günde hediye olarak evlatlarını istiyor

Anneler Günü'nde de evlat nöbetlerine devam etti. Acılı anneler, çocuklarından ayrı son anneler günü olmasını diledi.

Diyarbakır anneleri için Anneler Günü daha çok keder ve hasret demek.

Salgın tedbirleri nedeniyle kimi evinde kimi de kaldıkları otelde evlat nöbetlerine devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşuncaya kadar her şartta eylemlerini sürdürmekte kararlı.

