Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 07:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bu yıl baklava siparişleri internetten veriliyor
[Fotoğraf: AA]
Ramazan Bayramı'na günler kala evlerde telaş başladı. Tatlı siparişleri ise bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle internetten veriliyor. Baklava ise en çok tercih edilen olma özelliğini internette de koruyor.
Fıstıklısı, cevizlisi hatta çikolatalısı...
Bayramların vazgeçilmez tatlısı baklava...
Bu yıl da salgın nedeniyle ziyaretler olmayacak ama evlerde bayram telaşı var.
Hazırlıklar başladı. Tatlı siparişleri de internetten verildi.
Bayram öncesi baklavacılarda yoğun mesai
Ramazan Bayramı için online sipariş verilen tatlılar arasında cevizli, fıstıklı, kare, midye ve soğuk baklava başı çekiyor.
Baklava Ustası Nadir Güllü de, iyi baklavanın özelliklerini anlattı.
İnternetten verilen siparişler İstanbul'dan tüm Türkiye'ye ve dünyaya kargoyla gönderiliyor.
Etiketler: Ramazan Bayramı
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