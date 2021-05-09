Fıstıklısı, cevizlisi hatta çikolatalısı...

Bayramların vazgeçilmez tatlısı baklava...

Bu yıl da salgın nedeniyle ziyaretler olmayacak ama evlerde bayram telaşı var.

Hazırlıklar başladı. Tatlı siparişleri de internetten verildi.

Bayram öncesi baklavacılarda yoğun mesai

Ramazan Bayramı için online sipariş verilen tatlılar arasında cevizli, fıstıklı, kare, midye ve soğuk baklava başı çekiyor.

Baklava Ustası Nadir Güllü de, iyi baklavanın özelliklerini anlattı.

İnternetten verilen siparişler İstanbul'dan tüm Türkiye'ye ve dünyaya kargoyla gönderiliyor.