Murat Mahallesi 2472 sokakta ikamet eden Doğan A, otomobilini, bakım yapılması için B.A. ve E.A. adlı kardeşlerin çalıştığı iş yerine bıraktı.

Doğan A, bir süre sonra bakım bedelini ödeyerek otomobilini teslim aldı.

Eve molotof attılar

İddiaya göre, ücreti az bulan B.A. ve E.A. adlı kardeşler, Doğan A'nın babası Ali A'nın yaşadığı eve gitti.

Bir şişeye doldurdukları yanıcı maddeyi, içine koydukları bez parçasını yakarak evin dış duvarına atan kardeşler, olay yerinden kaçtı.

[Fotoğraf: İHA]

2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Evde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler Doğan A. ve babası Ali A'nın ifadesine başvurarak, B.A. ve E.A. adlı kardeşleri yakalamak için çalışma başlattı.