Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaşanan kazada 8 kişi yaralandı.
Mümin E. idaresindeki otomobil, Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Kazada, adı belirlenemeyen sürücüsüyle otomobillerdeki Ali Tuna K, Mehmet B, Emine Nur Ö, Ayşe B, Gamze K, İsmail Ö. ve Ayşe N. yaralandı.
Yaralılar, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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