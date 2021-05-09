Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve teknik arıza nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu bilgisi aldı.

Bölgeye giden ekipler 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.