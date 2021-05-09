Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 02:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botları arızalanan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde, yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen, lastik botlarında yaşanan arıza nedeniyle yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve teknik arıza nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu bilgisi aldı.
Bölgeye giden ekipler 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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