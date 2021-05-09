Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ile 3 derece arasında azalması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyi ve güneybatısında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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