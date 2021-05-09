Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde, iddiaya göre Sedat Ö. otomobili el frenini tam çekmeden sokaktaki dik yokuşa park edip evine gitti.

Bir süre sonra hızla yokuş aşağı kayan otomobil, önce park halindeki bir otomobile, ardından bir iş yerinin duvarına, daha sonra da bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada ölen, yaralanan olmazken, otomobilde ve çarptığı araçta hasar oluştu.

Otomobil sahibinden "komplo" iddiası

Kayan otomobilin sürücü Sedat Ö., "Biz aracımızı alarak yukarıya park ettik. Araç önce direğe sonra bir araca çarptı. Araçta ağır hasar oluştu. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu bilmiyorum" dedi.