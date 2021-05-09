Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir’de kripto para operasyonu
İzmir’de bir adreste gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulduğu belirlenen 501 adet, 5 milyon lira değerinde kripto para üretim cihazı ele geçirildi.
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar'da bir depoya baskın düzenledi.
İzmir’de 501 adet kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Operasyonun ayrıntıları @trthaber’de. pic.twitter.com/hNSWlLCaZU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 9, 2021
Depoda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 501 tane elektronik cihaz ele geçirildi. Bu cihazların yasa dışı kripto para işlemlerinde kullanıldığı belirlendi.
Cihazlara el konulurken, 4 şüpheli hakkında adlî ve idarî işlem başlatıldı.
Etiketler: Bitcoin Kripto Para
Son Haberler
- 12:03
- 12:03
- 12:00
- 11:58
- 11:57
Sıradaki Haber
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Kömbe
Yükleniyor lütfen bekleyiniz