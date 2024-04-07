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Türkiye
AA 07.04.2024 13:24

Rize'de tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Tulun Camii ibadete açıldı.

Rize'de tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Kalkandere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşçılar Mahallesi'nde, moloz taş kullanılarak inşa edilen tek katlı tarihi cami, İl Özel İdaresince restore edildi.

Yaklaşık 8 ay süren restorasyonun ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa, Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Rize'de tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Kaymakam Açıkgöz, tarihi Tulun Camii'nin ilçenin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek, "Restorasyon çalışmalarıyla ömrü uzatıldı ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Caminin ibadet işlevinin yanı sıra inanç turizmine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir." dedi.

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