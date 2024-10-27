Rize'de sağanak denizin rengini değiştirdi

Kentte 14 gündür aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak kentte birçok noktada irili ufaklı heyelanlara neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Ardeşen ilçesi Hoşdere köyünde heyelan riski nedeniyle evinde mahsur kalan 5 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.

İl genelinde bazı bölgelerde metrekareye 100 milimetre üzerinde yağmur yağdığı tespit edilirken, kent genelinde sağanak ve heyelan riskine karşı 16 konut da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Denizin rengi değişti

Heyelan sonrası ekiplerin, bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Çayeli ilçesinde Karadeniz'in kıyı şeridinde geniş alanda suyun rengi, Büyük Çayı ile Yamaç Deresi’nden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü.

Dere ve ırmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu. Denizin renginin kahverengiye dönmesi kıyıdan görüntülendi.