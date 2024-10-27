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Türkiye
AA 27.10.2024 14:51

9 yaşındaki çocuk hayvanları yanmasın diye kucağında dışarı taşıdı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, ot ve çalılık alandaki yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmemeleri için tavuk ve horozlarını tek tek kucağında güvenli bölgeye taşıdı. O anlar kameraya da yansıdı.

Ünsal Mahallesi'ndeki ot ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Bölgedeki bazı evlerin bahçelerine de sıçrayan, bir odunluğun tamamen yanmasına neden olan yangını mahalle sakinleri de kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı.

"Onlara zarar gelsin istemiyorum"

Bu sırada 9 yaşındaki Amine Özkaya, evinin bahçesine kadar ulaşan yangından çıkan yoğun dumandan etkilenmesinler diye tavuk ve horozlarını kucağında tek tek güvenli bölgeye taşıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Amine, "Dumandan etkilenmesinler diye taşıyorum. Onlara zarar gelsin istemiyorum" dedi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

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9 yaşındaki çocuk hayvanları yanmasın diye kucağında dışarı taşıdı
9 yaşındaki çocuk hayvanları yanmasın diye kucağında dışarı taşıdı
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