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Türkiye
AA 15.05.2024 18:48

Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Emine Güven yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Ormancık köyü yolunda yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Sefiye Ergin olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan Havva Erdem, Gülsüm Çiftçi ve Dursun Erdem yaralandı.

Yaralılar, jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin de yardımıyla bulundukları yerden yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

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