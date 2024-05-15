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Türkiye
AA 15.05.2024 17:25

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası

Avcılar'da, yan yoldan ana yola geçmek için araçlarıyla geri giderek trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 4 bin 518 lira ceza kesildi.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Denizköşkler mevkisinde yan yolda ilerleyen 3 sürücünün araçlarıyla geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plaka bilgilerinden sürücülerin kimliklerini belirledi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken kara yolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratma" maddesinden 1506'şar lira olmak üzere toplam 4 bin 518 lira cezai işlem uygulandı.

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