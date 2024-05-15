İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Denizköşkler mevkisinde yan yolda ilerleyen 3 sürücünün araçlarıyla geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plaka bilgilerinden sürücülerin kimliklerini belirledi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken kara yolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratma" maddesinden 1506'şar lira olmak üzere toplam 4 bin 518 lira cezai işlem uygulandı.