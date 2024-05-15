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Türkiye
AA 15.05.2024 16:14

Başakşehir'de el yapımı patlayıcı süsü verilmiş cisim bulundu

Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı görünümlü bir cisim bulundu. İstanbul Valiliği, düzeneği bölgeye yerleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü duyurdu.

Başakşehir'de el yapımı patlayıcı süsü verilmiş cisim bulundu
[Fotograf: İHA]

Turgut Özal Bulvarı'ndaki metro istasyonunun çıkışında, asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliğinin içine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cismi inceledi.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli cisim etkisiz hale getirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün saat 15.07'de alınan bomba ihbarı üzerine Başakşehir Turgut Özal Metro İstasyonu'na yöneldikleri belirtildi.

Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasındaki duvara saklanmış "el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim" bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgenin tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu cismin bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde nevi belirsiz 2 gram yanıcı toz madde, maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu ve 1 kalem pil olduğu belirtilen açıklamada, düzeneği bölgeye yerleştiren şüphelinin kimliğinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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İstanbul İstanbul Valiliği
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