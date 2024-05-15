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Türkiye
AA 15.05.2024 16:25

Isparta'da yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta'da yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Isparta-Afyonkarahisar seferini yapan yük treni, ilçenin Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü B.T. ile N.T ve B.T yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Isparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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