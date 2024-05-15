Konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 6 lira ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin, sosyal medyadan paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada, Güney Şile Otoyolu'nda düğün konvoyu sırasında, otomobilin sürücüsü M.B, 34 EJS 479 plakalı aracın sürücüsü H.E.B. ve 07 ADZ 758 plakalı aracın sürücüsü B.B'nin trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.
Ekipler, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 6 bin 210 lira ceza uyguladı.
Haklarında adli işlem başlatılan sürücüler, Atakent Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine götürüldü.