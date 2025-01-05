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Türkiye
AA 05.01.2025 01:21

Rize'de hastane yangını: 18 hasta tahliye edildi

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nde yangın çıktı. Yangında 18 hasta, yaklaşık 30 dakika içerisinde tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Rize'de hastane yangını: 18 hasta tahliye edildi

Merkezin birinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özcan Yavaşi, gazetecilere, merkezin birinci katındaki servis deposunda yangın çıktığını söyledi.

Yangının yayılmadan kontrol altına alındığını belirten Yavaşi, "Hastaları etkilenmeden hemen çıkardık. Toplam 18 hastamız başka servislere tahliye edildi. Olay yeri incelemesi yapılıyor. Servis toparlandıktan sonra sabah yeninden hastalarımızı yerlerine alacağız" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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