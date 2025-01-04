Hafif Yağmurlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2025 22:48

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Alanda kurulan platformda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından, yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, kum sanatıyla Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Binlerce kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olmasına aldırmayan katılımcılar, tekbirlerle yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi.

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş

Yürüyüşe, askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri ve çeşitli şehirlerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

"Tam bir Sarıkamış sevdalısıyım"

Vatandaşlardan Fikriye Kaynak, tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Tam bir Sarıkamış sevdalısıyım. Yürüyüşü ruhumda hissediyorum, bazı arkadaşlar 'Sen yaşlısın, yürüyemezsin' diyor. Binlerce insan İzmir'den, Edirne'den Kars'a geliyor da biz neden yürümeyelim. Ben de aynı onlar gibi üşüdüm, onlar nasıl donduysa öyle hissettim. Biz onlar sayesinde hür yaşıyoruz. Allah onlara binlerce rahmet etsin." diye konuştu.

Büşra Güney, havanın çok soğuk olduğunu ancak bunun kendilerine engel olmadığını ifade ederek, "Onlar için gerçekten değer. Burayı her şekilde savunuruz, ne kadar soğuk olursa olsun yürürüz." dedi.

Esmer Aydan Ayboğan da yürürken çok üşüdüğünü belirterek, "Onların çektiği zorluğu bir nevi hissetim. Hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, onların hissettiklerini hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Kars Sarıkamış
Sıradaki Haber
Sarp Sınır Kapısı'nda tır geçişleri rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Meteoroloji'den kar, sağanak ve buzlanma uyarısı
23:49
Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
23:24
Katil İsrail, Filistinli ailelerin evlerine baskın yapıp 3 Filistinliyi de gözaltına aldı
22:45
Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş
22:15
Katil İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de vatandaşlara hitap etti
Devrik rejimin enkaz haline getirdiği Şam'ın Tişrin Mahallesi yerle bir oldu
Devrik rejimin enkaz haline getirdiği Şam'ın Tişrin Mahallesi yerle bir oldu
FOTO FOKUS
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
Kazakistan'da 95 araç birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ