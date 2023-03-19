İlçeye bağlı Dikkaya köyünde Ömer Faruk ve Hasan Kesici'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çamlıhemşin ve Kaçkar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese gitti. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer evin çatısına sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler ve vatandaşlar önce çatıdaki yangını söndürdü, ardından evdeki yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.