Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 06:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de çıkan yangında 2 ev küle döndü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir evde yangın çıktı, alevler yandaki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İki ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Dikkaya köyünde Ömer Faruk ve Hasan Kesici'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Çamlıhemşin ve Kaçkar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri adrese gitti. Kısa sürede büyüyen yangın bir diğer evin çatısına sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler ve vatandaşlar önce çatıdaki yangını söndürdü, ardından evdeki yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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