Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat bu hafta başlıyor.

Sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı.

İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Bir hafta evde karantina

Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığına başvurarak izin belgelerini almaya başladı. 20 binden fazla çay üreticisinin 20 Mayıs'ta giriş yapmaya başlayacağı Rize’de önlemler artırıldı. O önlemler şöyle sıralanıyor:

- Rize-Trabzon il sınırında geniş güvenlik önlemleri alınacak. Takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek.

- İl Pandemi Kurulunca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak.

- Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacak.

- Marketler de köy ve mahallelere servisler düzenleyecek.

- Kentte gelenlerin de en az bir hafta yetecek gıdalarını beraberlerinde getirmeleri istendi.

- Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, üreticilere günlük 1700 civarında koronavirüs testi yapacak.

"Kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecekler"

Rize Valisi Kemal Çeber, "Gelen vatandaşlarımız bir hafta boyunca tam bir izolasyonda duracaklar. 7 günün sonunda her bir hanede uygun görülen bir kişiye, sağlık ekiplerimiz test yapacak. Bu süreçte 3 gün içerisinde 5 bin civarında test yapılması planlanıyor. Testi negatif çıkan vatandaşımız dışarı çıkabilecek, evin market ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer hane halkı da bu 7 günün sonunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayabilecek. Bu sürenin ardından vatandaşlarımız kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecek” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Gelecek olanların sağlığını korumak için de önemli"

Rize İl Sağlık Müdürlüğü de il dışından gelecek çay üreticilerini yazılı açıklamayla uyardı. "Çayımızı toplayalım ama canlarımız yanmasın" başlığı ile yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Bu sayıda insanımızın kısa bir sürede aramıza girecek olması, virüsün yayılması anlamında bizi çok ciddi anlamda endişelendirmektedir. Bu sebeple bunca zamandır büyük fedakarlıklar gösteren, evinden çıkmayan, dükkanlarını açamayan insanlarımızın, sokaklarda oynayamayan çocuklarımızın sağlığını korumak için maksimum seviyede tedbirler almak zorundayız. Bu husus sadece ilimizde yaşayanlar için değil, gelecek olanların sağlığını korumak için de önemlidir. Aksi takdirde ilimize dışarıdan bu kadar insan geldikten sonra virüsün il genelinde hızla yayılmayacağını düşünmemek akılla, tıpla, bilimle bağdaşmayan bir iyimserlik olacaktır. Çünkü bu denli fazla insanın içerisinde virüsün bulunmaması da bu zamanda mümkün değildir."

[Fotoğraf: DHA]

"Toplumu korumuş olacağız"

Sağlık ekiplerince her aile içinden seçilecek bir kişiye COVID-19 testi yapılacağının belirtildiği açıklamada, şunlar da yer aldı:

"Amacımız, gelen insanlar içerisinde hasta olanları toplumla temas etmeden bulup ayırabilmektir. Böylece hem onların erkenden tedavisine başlamış olacağız hem de toplumu korumuş olacağız. Unutulmamalıdır ki virüsü taşıyan birçok insanda ve özellikle gençlerde hiçbir bulguya rastlanmamaktadır, ama bu kişiler yaygın bir bulaştırıcı özelliğine sahipler. Test sayesinde erkenden çaylıklarına da girmelerini sağlamış olacağız. Hiçbir Rizelinin bir hafta fedakarlık etmeyecek kadar duyarsız ve sorumsuz olduğunu düşünmüyoruz. Çayımızı toplayalım ama canlarımız yanmasın."