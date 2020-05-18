Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 2 sığınak belirlenerek imha edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
Operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, 9 elektrikli fünye, 250 pil, avometre, pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 6 tüp, 500 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: terör operasyonu Sığınak lice DiyarbakırSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 08:56
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