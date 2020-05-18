Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında düzenlenen, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kullanılamaz hale getirilen sığınakta, 9 elektrikli fünye, 250 pil, avometre, pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 6 tüp, 500 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giysi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.