Haber Giriş: Kaynak: DHA
FSM Köprüsü girişinde izin belgesi denetimi
[Fotoğraf: DHA]
15 ilde uygulanana sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde seyahat eden sürücülerin izin belgeleri denetlendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
[Fotoğraf: DHA]
FSM Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu.
[Fotoğraf: DHA]
Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Bu noktadan geçen araçlar ise kuyruk oluşturdu.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri koronavirüs İstanbul covid-19Son Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:45
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