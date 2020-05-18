Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

[Fotoğraf: DHA]

FSM Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kurulan denetim noktasından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durduruldu.

[Fotoğraf: DHA]

Araçların içinde bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Bu noktadan geçen araçlar ise kuyruk oluşturdu.