Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de bir köy karantinaya alındı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
COVID-19 vakalarındaki artış üzerine toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Topluca köyünde karantina uygulanmasına karar verdi.
Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
Öte yandan, Ardeşen ilçesi Pirinçlik ve Güneysu ilçesi Yukarı Kiremit köylerindeki karantina uygulamasının 7 Nisan Çarşamba günü sona ereceği açıklandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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