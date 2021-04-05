Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Apartman inşaatının merdiveni çöktü, 1 işçi ağır yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de, inşaat halindeki binanın çöken merdiveninin altında kalan 43 yaşındaki işçi İsmail Savcı ağır yaralandı.
Hisarcık'a bağlı Beyköy’de, inşaat halindeki binanın merdiveni, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında kalan işçi İsmail Savcı, ağır yaralandı.
İnşaat işçilerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıkıntı altından çıkarılan Savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan İsmail Savcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Haberler
- 15:10
- 15:06
- 15:04
- 15:03
- 14:59
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz