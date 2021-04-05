Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-4 Nisan tarihleri arasında Ceyhan, Karataş, Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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