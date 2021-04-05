İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal ettikleri ve gümrük kaçağı ürün sattıkları öne sürülenlere yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 33 litre etil alkol, 44 litre sahte içki, kıyılmış tütün, sigara sarma ve doldurma makineleri, cep telefonu ve aksesuarları, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

