Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan'da Muratpaşa Mahallesi'nde Aleyna Tülay Taş'ın boşanma aşamasında olduğu kocası Okan Taş tarafından bıçakla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Aleyna Tülay Taş'ın şiddet gördüğü iddiasıyla annesinin yanına sığındığını, kendisini takip eden Okan Taş'ın ise sokağa çıktığı sırada eşine saldırdığını ve bıçakla yaraladığını belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavisi devam eden Aleyna Tülay Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.