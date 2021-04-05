Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 259 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, son 4 günde 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 4 günde farklı mahallelerdeki 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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