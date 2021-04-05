Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 4 günde farklı mahallelerdeki 259 evde karantina uygulaması başlatıldı.