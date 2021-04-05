Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak önce orta refüje, oradan karşı kaldırama ve ağaca çarparak, bir sitenin bahçesine girdi.

Çarpmanın etkisiyle arabanın içinde bulunan 3 kişi dışarı savrulurken, bahçede yürüyüş yapan 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden kıl payı kurtuldu.

"Birden şoka girdim ve kaçmaya başladım"

Kazayla ilgili konuşan Leventyürü, pandemi dolayısıyla sürekli evde olduğunu ve sıkıldıkça sitenin bahçesine inerek hava aldığını söyledi.

Yine yürüyüş yaptığı sırada bir fren sesi duyduğunu söyleyen Leventyürü, "Bir otomobilin 's' çizerek önce orta refüje, oradan savrulup kaldırıma vurup aracın 4 tekeri yoldan kesildi. Ben birden şoka girdim ve kaçmaya başladım. Ardından ağaca ve cam şişe atık tankına vuran otomobil, yine 4 teker havada çitleri yıkarak, bizim sitenin içine uçtu. Emniyet kemerleri takılı olmadığı için 3 genç otomobilin dışına savruldu. Ben ve çevredeki vatandaşlar da yaralanan gençlere yardım ettik" dedi.

"Bir an hayatımın sonuna geldiğini düşündüm"

O anın çok kötü olduğunu vurgulayan Leventyürü, "Bir an hayatımın sonunun geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten anlık bir olay" diye konuştu.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.