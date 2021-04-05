Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka haritasında 'kırmızı' kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, denetimlerini artırdı.

Ekipler, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde daha önce mühürlenen 2 alkollü eğlence mekanına ve kumarhaneye çevrilen iş yerine operasyon yaptı.

Eğlence mekanlarındaki 63 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 34 kişi olmak üzere toplam 97 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 611 bin 100 lira ceza uygulandı.

Kumarhane ve eğlence mekanı sahipleri hakkında ise 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.