Geçen ay sabah saatlerinde Yeşilköy'de bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, şüpheliler Hasan Ç, Furkan G. ve Süleyman A, bir binaya girerek kapısı kilitli olmayan daireleri kontrol etmeye başladı.

Daire sakini, kapısının zorlandığını fark etmesi üzerine kapıyı açtı ve hırsızlarla karşı karşıya geldi. Bu durum karşısında panikleyen 3 şüpheli, hızla binadan uzaklaştı. Daire sakini, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Aynı gece birden fazla eve girdiler

Şüpheliler bu olayın hemen ardından aynı binanın yanında bulunan başka bir binaya girerek daireleri kontrol etmeye başladı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin içerisinde olduklarını tespit ettiği binanın etrafını sardı.

Olaydan habersiz binadan çıkmaya başlayan şüpheliler polis ekipleri ile karşılaştı. Şüpheliler bina girişinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyon lira değerinde eşya çaldılar

Girdikleri 16 evden 1 milyon lira değerinde değerli ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartları çalan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, şüphelilerden Hasan Ç.'nin daha önceden 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelilerin polis ekipleri tarafından yakalanma anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.