Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
170 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosiller ele geçirildi
Kilis'te bir araçta Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Hatay kara yolu Polateli yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi.
Ekipler şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.
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