İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Hatay kara yolu Polateli yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi.

Ekipler şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.