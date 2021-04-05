Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 37 gözaltı
Şırnak'ta ve Habur Sınır Kapısı'nda, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart- 4 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonda 7,45 gram metamfetamin, 7,07 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, 585 paket kaçak sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 37 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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