Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz bağlantı yolu çift yönlü ulaşıma açıldı
Heyelana bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, alternatif yol çalışmasının tamamlanmasıyla çift yönlü trafiğe açıldı.
Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkiinde 26 Mart'ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda Karayolları ekiplerince başlatılan alternatif yol çalışması sona erdi.
Asfaltlama işlemlerinin tamamlanmasıyla 10 gündür kapalı kalan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu, çift yönlü ulaşıma açıldı.
Yolun çöken kısmında, ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Heyelan Karadeniz Bölgesi Ulaşım
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