Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, merkez ilçeye bağlı Yanaz köyünde Güney Afrika mutant virüsü vakalarının artış gösterdiğini açıkladı.
İkinci karara kadar karantinaya alındı
Virüsün yayılım hızının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla köyün tamamının ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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