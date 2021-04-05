Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de Belediye Blokları'nın yıkımı sürüyor
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, deniz dolgusu üzerinde bulunan ve korozyon nedeniyle tehlike oluşturan Belediye Blokları'nın yıkımı yapılıyor.
Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Deniz Caddesi'ndeki Belediye Blokları ve Doktorlar Sitesi'ndeki 23 dönümlük alanda 5 Mart'ta başlayan yıkım işlemleri sürüyor.
Çalışmalar kapsamında, iki binanın daha yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkım sonrası etrafı toz bulutu kapladı.
Yıkımların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından aynı alanda yöre mimarisine uygun konut ve iş yerleri inşa edilmesi planlanıyor.
Etiketler: TOKİ
Sıradaki Haber
Bolu'da yangın: 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz