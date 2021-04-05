Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da yangın: 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüsamettindere köyünde Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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