Hüsamettindere köyünde Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.